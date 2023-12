“Bye” è il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard!

Da venerdì 8 dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Bye” (LaPOP), il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard!.

“Bye” è il terzo singolo dei Thanks, Welcome Aboard! che chiude il 2023 su una nota romantica ed emozionante, una ballad Indie Pop/Rock per salutare una persona cara.

Spiega Marco Vitrotti, cantante del gruppo a proposito del brano: “Bye, ciao! Il titolo fa riferimento a legami che non si spezzano mai definitivamente. In qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi, Bye, un saluto, sarà il modo per ricordare un rapporto speciale”.

Presalva ora il brano https://lapop.lnk.to/bye

Biografia

Il progetto musicale “Thanks, Welcome Aboard!” nasce a Trieste nel 2018 come duo acustico indie-rock dall’incontro tra l’estro creativo del cantante Marco Vitrotti e l’energia del chitarrista Robert Macovei. Nell’estate del 2020 il gruppo inizia ad aprirsi a nuove sonorità, fino a raggiungere la sua formazione attuale con Damiano Gallo alla tastiera e al sax, Andrea Bensi al basso e Michele Manfredi alla batteria. Negli anni successivi i TWA iniziano a presentare dal vivo la propria musica alla scena triestina, dai locali della città a palchi più affermati come quello del castello di San Giusto, dove partecipano alla finale del Miela Music Contest 2021. La band trova il suo carattere e la sua originalità nelle diverse provenienze e influenze musicali dei membri, che confluiscono nelle storie di vita raccontate nelle loro canzoni.

“Bye” è il nuovo singolo dei Thanks, Welcome Aboard! disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 8 dicembre 2023.

Instagram | Facebook | Spotify