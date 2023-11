Buono (Cassa Geometri), ‘investire su nuove generazioni ed esigenze professionali’

(Adnkronos) – “Investire sulle nuove generazioni, sulle esigenze professionali, formative e culturali è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della professione, ma anche per l’incremento reddituale della categoria. La figura stessa del geometra continua ad acquisire ulteriori competenze, plasmando la nostra professione su quello che ci richiedono il mercato e i cambiamenti. Il nostro obiettivo è continuare a consolidare la figura del geometra, promuovendo sempre di più le competenze trasversali e le nuove tecnologie che rispondono alle esigenze di un mercato in continuo mutamento, senza dimenticare il nostro ruolo di promotori di una solida previdenza che salvaguardi le prestazioni delle future generazioni”. Così Diego Buono, presidente di Cassa Geometri durante il convegno 'Valore Geometra' dal titolo 'Transizione Eco-digitale per un nuovo boom economico' presso l'Auditorium Antonianum di Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...