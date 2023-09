Brusco in concerto con i Roots in the Sky al Casilino Sky Park

Reggae, dancehall, pop e Hip-Hop sono gli ingredienti che Brusco mescola nella sua musica e i nei suoi live. L’artista porterà alcuni dei recenti brani del suo ultimo lavoro “Mappamondo Deluxe“, che ha realizzato con la collaborazione di numerosi colleghi come Gemitaiz, Clementino, Ensi, Nerone, Tommy Kuti, Tormento, Nina Zilli e Sud Sound System.

In scaletta anche pezzi storici e immancabili HIT, da “L’erba della giovinezza” a “Sotto i raggi del sole”, da “Sangue del mio sangue” a “Ancora e ancora”, passando per “i sogni e le idee”, “Ti penso sempre”, “Il mondo non finisce mai” e molte altre.

Ad accompagnarlo in concerto la storica band Roots in the Sky, che proprio quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività. Sul palco Alfredo Zappi (batteria), Diego castaldi (chitarra), Ulisse Minati e Francesco Tassone (tastiere), Davide di Lecce (basso).

In apertura Puritano con la sua band, che presenterà il suo nuovo album “Chi diavolo è puritano?!” e proporrà anche le sue canzoni più popolari come “Thoiry” e “Bomber Ve”.

Dalle 19 DJ set Il Turco e DJ Nervo.

Giovedì 14 settembre

Ore 22

Casilino Sky Park

Viale della Bella Villa, 106 – Roma

Ingresso gratuito con tessera (€5)

Infoline 3770893293