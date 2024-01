Botta e risposta tra 20enne ferito da squalo e Lucarelli. Lei dice: “Passo sempre da cattiva”

(Adnkronos) – Botta e risposta a distanza tra Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che nelle acque del nord ovest dell'Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso una gamba, e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Era stata proprio quest'ultima, nei giorni scorsi, sui social a criticare e porre interrogativi sulla raccolta fondi organizzata da amici del ragazzo. Quest'ultimo, nel frattempo rientrato in Italia, ha detto ai cronisti: "Selvaggia, hai fatto un grande errore con me perché il male che mi hai fatto non te lo puoi neanche immaginare. Paragonata a uno squalo sei veramente molto più forte e molto più pericolosa – ha detto Mariotti alle telecamere -. Mi hai scaraventato addosso in tutti i modi possibili tante persone". La risposta, via social, della giornalista non si è fatta attendere. Su Instagram Lucarelli ha infatti postato un articolo online sulle parole del giovane nei suoi confronti e ha commentato: "Il caso Ferragni si ripete. Io chiamo, faccio domande, chiedo a cosa servono i soldi etc.. Dall'altra parte gente che balbetta. I colleghi non fanno nulla – sottolinea – e si limitano a farmi passare nei titoli per la polemica e la cattiva. Intanto – prosegue Lucarelli – non approfondiscono nulla, perché di raccolte fondi non si sono mai occupati e non sanno niente". "Poi, il tempo decide chi aveva ragione – conclude – Un format ;)". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

