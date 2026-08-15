Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Borussia Dortmund-Roma, Ndicka travolto… dall’arbitro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Fallo choc in Borussia Dortmund-Roma… da parte dell’arbitro. Oggi, sabato 15 agosto, i giallorossi hanno sfidato i tedeschi nell’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A fissata per il weekend del 23 agosto. La gara del Signal Iduna Park è terminata 2-2 con i gialloneri a rimontare il doppio vantaggio iniziale firmato Dybala-Cristante, ma la partita ha fatto vedere anche una scena inedita e a dir poco surreale. 

Sul finire del primo tempo, quando il risultato era già fissato sul 2-2, Ndicka riesce a strappare palla a un avversario a centrocampo e alza la testa alla ricerca di compagni, ma la sua corsa viene fermata dall’arbitro. Nessun fischio però, bensì un vero e proprio placcaggio rugbistico, con il difensore ivoriano che rimane a terra dolorante. 

Il direttore di gara tedesco Siebert infatti stava correndo senza guardare il pallone e si è scontrato con Ndicka, travolgendolo con una spallata sul petto per poi alzare le braccia per scusarsi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

calenda

Regionali: Calenda, centro e sinistra mai stati in partita, urgente partito unico riformista

13 Febbraio 2023

Meloni vede Parmitano a Palazzo Chigi: “Dai lustro a intera nazione”

1 Luglio 2026

Ricerca Anas, solo il 42% degli italiani usa correttamente il cellulare al volante

21 Maggio 2026

Latina, la Torre civica si colora di blu contro il cancro al colon retto

28 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno