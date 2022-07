Boris Johnson si dimette

Il primo ministro britannico Boris Johnson sta preparando le sue dimissioni e nelle prossime ore parlerà alla nazione. Lo riferiscono la BBC Broadcasting Corporation , i canali televisivi britannici ITV , Sky News e il quotidiano The Times , citando fonti molto vicine al primo ministro.

L’ufficio del Primo Ministro al 10 di Downing Street ha confermato a Sky News che il Primo Ministro si rivolgerà agli inglesi durante la giornata. Si prevede che in esso annuncerà ufficialmente la sua intenzione di lasciare l’incarico dopo l’elezione di un nuovo capo del Partito conservatore al potere (settembre ndr).

Sky News riporta anche che Johnson ha avuto un incontro questa mattina con Graham Brady, capo della commissione parlamentare 1922, che riunisce i parlamentari conservatori ed è responsabile del processo di elezione di un nuovo leader del partito. È stato riferito che in questa riunione, il primo ministro ha accettato di lasciare l’incarico. ieri sera un gruppo di membri del gabinetto di Johnson gli ha chiesto di andarsene “con dignità” senza aspettare un secondo voto di fiducia del premier, ma lui ha risposto con un netto rifiuto. Oggi è seguita una nuova serie di dimissioni nel governo Johnson e il numero di politici che hanno lasciato volontariamente la sua squadra negli ultimi due giorni si è avvicinato a 60.

Il capo del Gabinetto dei ministri è stato apertamente chiamato a non mantenere la presidenza del primo ministro dal nuovo capo del ministero delle Finanze, Nadeem Zahavi, che solo martedì ha ricevuto il portafoglio, in sostituzione del pensionato Rishi Sunak. L’ultimo ministro ad annunciare di non sostenere più Johnson è stato il segretario alla Difesa Ben Wallace. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...