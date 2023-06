“Boogie night” è il nuovo singolo di SSD Project feat. Jenny B

Dal 30 giugno 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Boogie night” (Maqueta Records), il nuovo singolo di SSD Project feat. Jenny B.

“Boogie night” è un brano pop dance con sonorità morbide e avvolgenti. Inizialmente potrebbe essere associata al genere chilly ma man mano la si ascolta, la canzone prende piede, la cassa inizia a tremare e inizia il ritornello incalzante e travolgente che rimane in testa. Il reggae, l’house soulful e la voce di Jenny B ci riportano indietro nel tempo ai mitici anni ‘90. Galvanizzati da un barbaglio di note e colori, l’artista ci catapulta all’interno del boogie night, un locale notturno surreale, trasgressivo e intrigante.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il dualismo: la notte e il giorno, il sesso e l’amore, il bene e il male sono i due lati della stessa medaglia, boogie night rappresenta il desiderio, la libertà e l’immaginazione di un uomo in piena crisi sentimentale”.

Presalva ora il brano: https://ssdproject.lnk.to/BoogieNight

Nel videoclip di “Boogie night” diretto da Mario Spinocchio, un uomo misterioso cammina lungo la notte tra le luci della città. È tormentato dall’amore di una donna (Jenny B) che le appare sugli schermi della città, ma allo stesso tempo è attratto dal boogie night, un locale libertino frequentato da personaggi stravaganti.

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=CKCWp8fYolg

Biografia

SSD project è lo pseudonimo di Salvo Saverio D’Angelo, attore e producer musicale, catanese di origine e romano d’adozione. Ama i suoni del genere edm pop dance house con sonorità che ricordano gli anni 80-90. La sua musica da subito è stata molto apprezzata dai registi: Marco Simon Puccioni, Marianna Sciveres e Mario Spinocchio.

In poco tempo con i suoi pezzi ha totalizzato circa 250.000 streaming su Spotify.

Il primo singolo “Born”, fa parte della colonna sonora del film “Fuori scuola” del regista Mario Spinocchio attualmente in post produzione in uscita prevista autunno 2023. Il secondo “Beautiful life (love is around)” fa parte invece della colonna sonora del film “Il filo invisibile” del regista Marco Simon Puccioni prodotto da Netflix anno 2022.

Al momento sta lavorando a una nuova produzione con un altro grande artista di fama nazionale. La vita professionale di SSD project è molto frenetica in quanto l’artista si divide tra la sala di incisione e i set cinematografici come attore. Quest’anno ha ottenuto un ruolo in una serie che sarà trasmessa in autunno su Canale 5, e ha partecipato al film di S. Petralia con Anna Galiena e Franco Nero. Ad Agosto sarà impegnato su un altro set in Sicilia.

Instagram | Facebook

Jenny B

Attiva fin dai primi anni Novanta come vocalist (la sua voce è riconoscibile nei più grandi successi della musica dance di quel periodo) e come corista per Zucchero, Ligabue e Celentano, il grande pubblico arriva a conoscere Jenny B attraverso la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2000. Jenny B si aggiudica il primo posto della sezione Nuove Proposte e l’ambito premio alla critica Mia Martini con il brano Semplice Sai, di cui è co-autrice.

Negli anni seguenti collabora ai successi Un attimo ancora dei Gemelli Diversi (disco di platino in Italia), Solo io e te con Marracash (incluso nell’album Marracash, TOP10 nella classifica di vendita di FIMI), La mossa del giaguaro di Piotta (TOP15 nella classifica di vendita di FIMI), Paradiso Beach di Alan Sorrenti (TOP50 nella classifica di vendita di FIMI) e La voce del silenzio di Massimo Ranieri.

Ma la carriera di Jenny B non è solo musica pop. La sua voce le permette, infatti, di spaziare dalla musica dance alla house (suo il brano Love is the music con F.R.), dal jazz (uno dei primi progetti in cui è stata coinvolta è la band Funky Company, supportata da Red Ronnie a TMC) all’easy listening (collabora con Alessandro Magnanini – già produttore di Cesare Cremonini e Mario Biondi – alla registrazione dell’album Someway still I do e alla promozione dello stesso con una live session a Radio Monte Carlo).

Jenny B continua ora a portare la sua energia e il suo talento sui palchi di tutto il mondo.

Instagram

“Boogie night” è il nuovo singolo di SSD Project feat. Jenny B disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 30 giugno 2023.