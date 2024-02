Bonus colonnine: al via le domande dal 15 febbraio

(Adnkronos) – Ripartono i bonus colonnine, sarà possibile fare domanda dal 15 febbraio. Un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e della posa dell’infrastruttura per la ricarica, il bonus colonnine potrà essere richiesto sia da privati che da condomini. È previsto un contributo statale fino a 8.000 ero per gli edifici condominiali e fino a 1.500 euro nel caso si tratti di un’abitazione privata. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto con decreto del 7 febbraio 2024, la riapertura della piattaforma, sito dove sarà possibile compilare la domanda per la richiesta degli incentivi. Chi vorrà accedere al bonus colonnine potrà fare domanda a partire dal 15 febbraio dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 del 14 marzo 2024. Anche chi ha già acquistato e installato la colonnina di ricarica dal 1° gennaio 2023 potrà farne richiesta. La piattaforma online per richiedere il bonus è gestita da Invitalia, è possibile accedervi inserendo lo SPID, estremi della carta di identità elettronica o mediante la carta nazionale dei servizi.

Non è possibile presentare più di una domanda per soggetto beneficiario.

Le richieste presentate saranno ammesse in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse. L’erogazione del bonus partire entro i 90 giorni dal termine della presentazione delle domande —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...