Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Blitz anticamorra di Carabinieri e Dda a Napoli, 31 misure cautelari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
Meno di un minuto

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone, domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan Petrone/Puccinelli operante nel Rione Traiano del quartiere partenopeo di Soccavo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Instagram amplia protezioni account teenager: saranno ispirati a classificazione contenuti film 13+

9 Aprile 2026

Latina, “Rassegna Estiva”: è online l’avviso per la selezione delle proposte

1 Maggio 2018

CortoCircuito Film Festival, seconda edizione al via da giovedì 9 luglio

6 Luglio 2026

Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari

14 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno