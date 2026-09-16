Schlein “Cambiano le regole perchè temono di perdere”

ROMA (ITALPRESS) – “Ma era davvero questa la priorità dell’Italia?”. E’ quanto afferma, in una intervista a la Repubblica, la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando della riforma della legge elettorale varata al Senato. “In un Paese – aggiunge – dove, dopo 4 anni di governo, la spesa costa il 30% in più, i salari sono diminuiti del 9, l’energia è la più cara d’Europa e la crescita non va oltre lo zero virgola, era questa la legge da mettere in cima all’agenda parlamentare? Mentre gli italiani contano i libri di testo che possono comprare ai figli, Meloni conta i seggi”. “Ribellatevi” l’appello della leader dem alle deputate di centrodestra: “Faremo muro”. “E’ una legge truffa – prosegue Schlein -, sbagliata nel merito e nel metodo. Nel metodo perchè è stata scritta e approvata a colpi di maggioranza su input di una Giorgia Meloni disperata che, dopo aver fallito tutte le promesse e le riforme annunciate, si cuce su misura un nuovo sistema elettorale per evitare la sconfitta al prossimo giro. Hanno respinto tutti gli emendamenti delle opposizioni, a iniziare da quello per introdurre preferenze vere al posto delle preferenze finte proposte da loro”. “E’ incostituzionale per tanti aspetti – afferma ancora -. Intanto il premio di maggioranza è abnorme: chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il presidente della Repubblica. Scassa cioè il bilanciamento di pesi e i contrappesi previsto nelle nostre istituzioni per impedire che tutto il potere si concentri nelle mani di chi governa”. “Il potere e come preservarlo – continua la segretaria del Pd – è da sempre l’ossessione della destra. Con l’indicazione obbligatoria del candidato premier, Meloni prova a fare con legge ordinaria ciò che non le è riuscito col premierato. L’aveva definita la madre di tutte le battaglie, ma lei quella madre – per timore di perdere un altro referendum costituzionale – l’ha chiusa in un cassetto e ora cerca di realizzarla con questa pessima riforma elettorale. Hanno cambiato il testo più volte, intervenendo ogni volta che usciva un nuovo sondaggio. E così la legge elettorale è via via peggiorata. Mostrando un atteggiamento proprietario delle istituzioni”. Per la leader dem, inoltre, l’aumento delle firme chieste ai partiti non presenti nelle Camere, “è una vera porcata. Una palese violazione della rappresentanza”. “Ora – conclude – è tempo di accelerare, è ciò che si aspetta la nostra gente. Siamo tutti impegnati a mandare a casa la destra, che non si salverà con questa legge truffa. In qualsiasi momento, con qualunque sistema elettorale, noi li batteremo e cambieremo finalmente in Paese”.

– foto Ipa Agency –

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