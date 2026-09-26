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Billie Jean King Cup, oggi semifinale Italia-Ucraina: orario match e dove vederli in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo nella Billie Jean King Cup 2026 e oggi, sabato 26 settembre, affronta l’Ucraina della numero 7 del ranking Wta Elina Svitolina in semifinale. Le azzurre tornano in campo dopo il convincente successo contro la Cina, battuta 2-1 nei quarti di finale a Shenzen, per inseguire un tris nella competizione che sarebbe storico dopo i successi del 2024 e del 2025. Ecco l’orario dei match di oggi, il programma e dove vederli in tv e streaming.  

La semifinale tra Italia e Ucraina, semifinale di Billie Jean King Cup 2026, inizierà alle 11 ora italiana con i match del singolare. Poi, toccherà come di consueto al doppio in caso di parità. Ecco le convocate azzurre: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Sara Errani. La capitana è Tathiana Garbin 

Italia-Ucraina sarà visibile in diretta su Super Tennis e in streaming su Super Tennis + e sul sito di Super Tennis. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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