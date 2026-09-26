Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Baia Curioni (Fondazione Palazzo Te): “Con la mostra ‘Inventare la natura’ vogliamo suscitare meraviglia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Questa mostra, insieme al palazzo, racconta l’antico con una sorta di panteismo, di animismo sottile che traspare dalla cultura rinascimentale, e un modernismo che invece oggettiva la natura. In questo, l’esposizione spiega, racconta e mostra come si è inventata la natura e, nello stesso tempo, restituisce anche un’idea di umanità. Attraverso questi capolavori straordinari, che vanno dalla pittura alla gioielleria, dagli automi ai disegni e alle statue bellissime, tutta la mostra ci racconta come la domanda sulla natura e la domanda sull’umano siano congiunte: sono la domanda contemporanea fondamentale. Ci aspettiamo che il visitatore provi un senso di meraviglia e che tragga anche il suggerimento che è possibile vedere il mondo con occhi sempre nuovi”. 

A dirlo è Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te, intervenendo alla presentazione della mostra ‘Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio’, a Mantova. L’esposizione, che cade nel compimento del Cinquecentenario dalla fondazione di Palazzo Te, è in programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali. 

Per Baia Curioni Palazzo Te è “una macchina di splendori ed è, soprattutto, una macchina filosofica che continua a parlare al presente. Qui la rappresentazione della natura è enigmatica, avvincente e oggettiva, piena di Dei – osserva – Racconta dunque di un mondo che per noi oggi è difficile capire, perché di fatto si colloca sulla soglia tra antico e moderno”, conclude. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

In Giappone il tifone Dujuan fa 4 morti poi si allontana dalla costa orientale: quasi due milioni di evacuati e 6 dispersi

22 Settembre 2026

Roberta Angelilli (FI): «La Regione deve promuovere il Registro della Bigenitorialità e figure professionali qualificate che tutelino i minori»

2 Marzo 2018

Pontina, furgone e auto in panne all’altezza di Pomezia in direzione Roma: code e rallentamenti alla circolazione

27 Settembre 2017

Pomezia, domenica 18 novembre il rapper Biondo al Centro Commerciale Sedici Pini

12 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno