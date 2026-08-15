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Genova, accoltella la sorella e precipita dal sesto piano: morto 26enne
(Adnkronos) – Al culmine di una lite nel loro appartamento di largo San Francesco da Paola, a Genova, ha ferito la sorella con un coltello da cucina per poi precipitare dalla finestra al sesto piano, morendo sul colpo. E’ successo intorno alle 13.30. La ragazza, 18 anni, è stata trasportata in ospedale non in gravi condizioni.
Per il fratello, 26 anni, sono stati invece inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini.
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