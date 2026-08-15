Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Genova, accoltella la sorella e precipita dal sesto piano: morto 26enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Al culmine di una lite nel loro appartamento di largo San Francesco da Paola, a Genova, ha ferito la sorella con un coltello da cucina per poi precipitare dalla finestra al sesto piano, morendo sul colpo. E’ successo intorno alle 13.30. La ragazza, 18 anni, è stata trasportata in ospedale non in gravi condizioni. 

Per il fratello, 26 anni, sono stati invece inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Siria, Paolo Gentiloni: « L’Italia non ha partecipato all’attacco militare. E’ il momento della diplomazia»

14 Aprile 2018

Medicina, Oxilia (Lum): “Sorprende che i Neanderthal curassero i denti 59mila anni fa”

14 Maggio 2026

Ungheria, chiesti 11 anni di carcere per Ilaria Salis: in aula con manette a mani e piedi

29 Gennaio 2024

Sinner, allarme a Madrid: infortunio alla spalla in allenamento?

20 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno