Bezos sorpassa Musk: è ancora l’uomo più ricco del mondo

(Adnkronos) –

Jeff Bezos supera Elon Musk e torna a essere la persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 200 miliardi di dollari, segnala il Bloomberg Billionaires Index. Musk è rimasto fermo a 198 miliardi, dopo aver perso 31 miliardi lo scorso anno, mentre Bezos invece ne ha guadagnati 23. Le azioni di Tesla ieri sono crollate di oltre il 7 per cento. Musk aveva conquistato il titolo nel maggio dello scorso anno, superando Bernard Arnault, proprietario dell'impero del lusso francese Lhvm. Dal 2000 il patrimonio delle cinque persone più ricche al mondo è cresciuto del 114 per cento, per arrivare a 869 miliardi di dollari. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)