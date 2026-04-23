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Berrettini, sconfitta e furia a Madrid: “Non sono in grado di competere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Furia Matteo Berrettini a Madrid. Il tennista azzurro è stato battuto dal croato Dino Prizmic nel primo turno del Masters 1000 spagnolo, che lo ha eliminato dal torneo imponendosi in due set 6-3, 6-4 al termine di una partita in cui Berrettini ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. 

Nelle fasi cruciali della partita, il tennista romano si è lasciato andare a un pesante sfogo verso il suo angolo, che stava provando a dargli qualche indicazione tattica per ribaltare un esito che sembrava ormai scontato: “Perché mi parli di tennis?”, ha urlato Berrettini, “non sono in grado di competere, lo vedi o no?”. 

E poi, per ribadire il concetto ha aggiunto: “Non c’entra alzare la traiettoria della palla o altro”. Tanta frustrazione per Berrettini, che sta vivendo l’ennesima stagione condizionata dagli infortuni, ma che si prepara a tornare in campo nel torneo ‘di casa’, agli Internazionali d’Italia. 

 

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