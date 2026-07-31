Bancali usati e nuovi
PoliticaUltim'ora

Baresi, Meloni: “Esempio di lealtà serietà e dedizione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Con la scomparsa di Franco Baresi, l’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla morte della leggenda rossonera morto oggi, venerdì 31 luglio. 

“Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un’intera carriera, vivendo la fedeltà come un valore e la fascia come una responsabilità. Ha dimostrato che si può diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio più sincero cordoglio”, conclude.  

“Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero. Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan, il vero calcio. 6 per sempre Capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera”. Così Matteo Salvini su X. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ungheria, finisce l’era Orban. Trionfo Magyar: “Vittoria storica, liberato il Paese”

13 Aprile 2026

Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino

6 Maggio 2026

Sparatoria in metropolitana a New York, almeno un morto e 5 feriti

13 Febbraio 2024

Sostenibilità, Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails in Malesia”

8 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno