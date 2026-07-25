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Azzurre fermate in semifinale dal Brasile, sfuma il sogno VNL 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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MACAO (CINA) (ITALPRESS) – L’obiettivo era la quarta finale in cinque anni, il sogno uno storico tris. Dopo Bangkok 2024 e Lodz 2025, invece, l’Italia non sarà in finale Volleyball Nations League 2026. A sbarrare la strada alla corazzata azzurra un grande Brasile che si impone nella semifinale di Macao. Al termine di un match spigoloso, le ragazze del ct Julio Velasco non sono riuscite a battere un avversario preso per mano da una straordinaria Ana Cristina grande protagonista del 2-3 finale (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; 12-15 i parziali).
Le azzurre nonostante un primo set incoraggiante, salutano la possibilità del tris in VNL e domani giocheranno per il bronzo all’East Asian Games Dome di Macao contro la perdente dell’altra semifinale Turchia-Cina.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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