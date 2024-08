Autonomia, Renzi “Referendum occasione per sfiduciare il governo”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Vigili del fuoco in azione nel Nord Italia per far fronte ai danni causati da pioggia e vento: 450 soccorsi effettuati, la maggior parte per alberi pericolanti e prosciugamenti. Più colpite le zone di Cuneo, Cremona, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. Nella clip il lavoro in via Werter Asseverati per la […]