Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in provincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell’autista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell’autobus.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe ai sedicesimi

26 Giugno 2026

Ius Scholae, Malan “Spunti interessanti, se ne può discutere”

7 Ottobre 2024

Iran, gli 007 Usa: guerra non ha cambiato tempo necessario a costruire armi nucleari

5 Maggio 2026

Meta-Instagram e Asia Valente nel mirino Antitrust: “Pubblicità senza avvertire i follower”

17 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno