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Australia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Australia torna in campo ai Mondiali 2026. Venerdì 26 giugno, la Nazionale australiana sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe si trovano appaiate al secondo posto del girone D a quota 3 punti dietro gli Stati Uniti, con l’Australia avanti per differenza reti. 

 

La sfida tra Australia e Paraguay è in programma venerdì 26 giugno alle 4 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D.Gomez, Galarza; Pitta, Enciso. Ct. Alfaro 

Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttr, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Irankunda; Touré. Ct. Popovic. 

 

Australia-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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