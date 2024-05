La Casa dei quattro anelli celebra il 25esimo anniversario di Audi RS 4 presentando l’edizione limitata Audi RS 4 Avant edition 25 years: l’RS 4 più veloce di sempre. Ispirata esteticamente ad Audi RS 4 Sport del 2001 e realizzata in 250 esemplari numerati, vede il V6 2.9 TFSI biturbo erogare 470 CV e 600 Nm di coppia: 20 CV in più rispetto all’unità appannaggio della versione RS standard. Alla velocità massima di 300 km/h, la più elevata di sempre per Audi RS 4, si accompagnano dotazioni votate alle massime performance quali gli ammortizzatori a ghiera regolabili, il cambio tiptronic e i differenziali centrale e posteriore evoluti, lo scarico sportivo RS plus, i freni carboceramici, la telemetria e il kit ruote addizionali per l’utilizzo in pista.

La Avant ad alte prestazioni in edizione speciale costituisce la massima espressione del tema Audi RS 4. Con 3,7 secondi da 0 a 100 km/h è l’RS 4 più veloce di sempre

Realizzata a tiratura limitata in 250 esemplari: look ispirato ad Audi RS 4 Sport del 2001, pacchetto estetico in carbonio e kit ruote addizionali per l’utilizzo in pista

Dotazione tecnica al top: V6 2.9 TFSI biturbo da 470 CV e 600 Nm, cambio tiptronic e differenziale centrale autobloccante evoluti, ammortizzatori a ghiera regolabili, differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica, freni carboceramici, impianto di scarico RS e sedili a guscio in carbonio

In Italia nel corso del terzo trimestre 2024