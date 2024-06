Nuova Tiguan ottiene 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

Euro NCAP, il rinomato programma europeo di sicurezza stradale per la tutela dei consumatori, ha assegnato alla nuova Tiguan il punteggio più alto di cinque stelle nei suoi test. Ciò significa che la terza generazione del SUV più venduto è ufficialmente uno dei veicoli più sicuri della sua categoria.

Il massimo dei voti per il SUV bestseller: la nuova Tiguan ottiene il punteggio più alto per le tecnologie di protezione dagli urti e di prevenzione degli incidenti

– Maggiore protezione nella seconda fila: anche gli airbag laterali posteriori sono di serie nella nuova Tiguan

– Nuovo exit warning system: l’ultima Tiguan include un’ampia gamma di sistemi di assistenza, tra cui il monitoraggio in fase di discesa dall’auto