Attenzione all’ingrediente degli energy drink: la taurina e il rischio di tumori del sangue

Energy drink sotto accusa: un ingrediente può causare addirittura i tumori, ecco di cosa si tratta e cosa sta accadendo

Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo corpo dopo aver bevuto una lattina di energy drink? Oltre alla sensazione di energia immediata, c’è un ingrediente che potrebbe avere effetti meno noti sulla salute: la taurina.

Cos’è la taurina e dove la troviamo?

La taurina è un amminoacido presente naturalmente nel nostro corpo, soprattutto nel midollo osseo, nel cervello, nel cuore e nei muscoli. La troviamo anche in alimenti come pesce, carne e uova. Inoltre, viene aggiunta come additivo stimolante negli energy drink e può essere prescritta come integratore per i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Sebbene questa sostanza abbia alcuni benefici dimostrati per l’organismo, un nuovo studio ha scoperto che può favorire la crescita di alcune neoplasie, in particolare i tumori mieloidi, come la leucemia.

Lo studio che ha acceso il campanello d’allarme

Un team di ricercatori del Wilmot Cancer Institute dell’Università di Rochester (USA) ha condotto uno studio che ha rivelato come le cellule leucemiche possano “prendere in prestito” la taurina dal midollo osseo circostante e utilizzarla per crescere più rapidamente. La dottoressa Jane Liesveld, coautrice dello studio, ha affermato: “Il lavoro dimostra che i livelli locali di taurina nel midollo osseo possono aumentare la crescita della leucemia, suggerendo cautela nell’uso di integratori di taurina ad alto dosaggio, ma anche degli energy drink”.

Lo studio ha anche evidenziato che la taurina promuove la glicolisi, un processo metabolico che converte il glucosio in energia, favorendo così la crescita del cancro. Inoltre, l’espressione del trasportatore della taurina è essenziale per la crescita di diversi sottotipi di leucemia mieloide, tra cui la leucemia mieloide acuta (LMA), la leucemia mieloide cronica (LMC) e le sindromi mielodisplastiche (MDS), tutte originanti dalle cellule staminali del sangue presenti nel midollo osseo.

Un consumo in crescita tra i giovani

Il consumo di bevande energetiche è in aumento, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. I dati mostrano che circa il 30% degli adulti (18-65 anni) consuma bevande energetiche, con un 12% che le consuma regolarmente in quantità elevate. Questo aumento del consumo, unito alla presenza di taurina in queste bevande, solleva preoccupazioni per la salute, in particolare per il rischio di sviluppare tumori del sangue.

Conclusioni e consigli

Se da un lato la taurina è un componente naturale del nostro corpo e svolge funzioni importanti, dall’altro è fondamentale essere consapevoli dei potenziali rischi associati al suo consumo eccessivo, soprattutto attraverso le bevande energetiche. È importante consultare un medico prima di assumere integratori di taurina, soprattutto per le persone con condizioni di salute preesistenti o per coloro che consumano regolarmente energy drink. Inoltre, è consigliabile moderare il consumo di queste bevande e prestare attenzione agli ingredienti contenuti.

In definitiva, mentre la taurina può offrire benefici in determinate circostanze, è essenziale utilizzarla con cautela e consapevolezza dei potenziali rischi per la salute.