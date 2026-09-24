Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Attacco in Cisgiordania, grave il figlio dell’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il figlio dell’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, un riservista delle forze israeliane (Idf), è rimasto gravemente ferito in un attacco in Cisgiordania. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che Neria Leiter era in servizio con un poliziotto quando un veicolo li ha investiti.  

In un post su X l’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ringrazia le Idf e i medici del centro Shaare Zedek “che lottano per salvare la vita di Neria Dov ben Chana”. “Per Neria serve un miracolo – continua – Neria ha continuato a prestare servizio nella riserva dopo la perdita del fratello maggiore, Moshe Yedidya Leiter” e “dal 7 ottobre” 2023 “ha lavorato per centinaia di giorni” su “più fronti”.  

“Il terrorismo palestinese cerca di sradicare il popolo di Israele dalla sua terra – conclude – Scelgono la morte, noi scegliamo la vita”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Wimbledon, oggi Cobolli-Navone al primo turno – Diretta

30 Giugno 2026

Anzio, Marracino (Pd) su Istituto Colonna Gatti : “Non chiude nessuna scuola, questa è la verità”

23 Dicembre 2018

Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv

11 Aprile 2026

Lussemburgo-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

3 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno