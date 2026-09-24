Tony Effe nella bufera, indossa taglia 38 da donna: “Siete schiavi del cibo e dei carboidrati”

(Adnkronos) – “Siete schiavi del cibo”. È la frase pronunciata da Tony Effe in un video pubblicato sul suo profilo Instagram che ha acceso una polemica sui social. Il trapper romano ha mostrato ai suoi follower il jeans indossato in occasione della sfilata di Diesel che si è tenuta ieri alla Milano Fashion Week, sottolineando di portare una taglia 26 da donna, equivalente a una 38 italiana.

“Vi dico solo che questa è una 26 da donna, avete capito? Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati e degli zuccheri”. E poi, rincara la dose: “Siete solo schiavi degli zuccheri”. Le parole hanno generato numerose reazioni negative da parte degli utenti. Al centro delle polemiche c’è chi sottolinea l’impatto che queste frasi possono avere sui più giovani, sul rapporto che questi hanno con il cibo e con il proprio corpo.

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