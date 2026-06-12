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Frecciata di Infantino all’Italia: “Potremmo arrivare a 208 squadre per vedere se si qualifica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Vediamo come si svolgerà questa Coppa del Mondo con 48 Nazionali. È chiaro che è un evento molto grande. Abbiamo già discusso di 64 squadre, maggiore coinvolgimento di tutto il mondo. La domanda è stata posta al Consiglio della Fifa, ma sfruttiamo questa prima Coppa con 48 selezioni per capire”. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, al canale brasiliano CazèTv e riportata dai siti sudamericani, in occasione della partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica, parlando della possibilità di allargare ancora il torneo, portandolo dalle attuali 48 nazionali fino a 64 partecipanti.  

Poi la frecciata ironica all’Italia. “Forse l’Italia si qualifica con 64 selezioni…potremmo metterne 208 per vedere se si qualifica”, ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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