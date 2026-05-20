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Friburgo-Aston Villa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
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(Adnkronos) – È il giorno della finale di Europa League. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Friburgo sfida l’Aston Villa – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della seconda competizione europea. I tedeschi arrivano per la prima volta a contendersi il trofeo dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre gli inglesi di Emery, quattro volte vincitore della coppa, hanno superato il Nottingham Forest e, ai quarti di finale, battuto il Bologna. 

 

La finale tra Friburgo e Aston Villa è in programma oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster. 

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery 

 

Friburgo-Aston Villa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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