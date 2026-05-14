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Zverev attacca tutti dopo Internazionali: “Volete farmi perdere tempo?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘rosica’ agli Internazionali d’Italia 2026, ma questa volta il campo non c’entra. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista tedesco si è lamentato sotto un reel pubblicato su Instagram da Tennis Channel, reo di averlo filmato, insieme ad altri tennisti, mentre cercava di risolvere l’ennesima challenge social, ma senza includerlo poi nel video. 

“Solo una domanda casuale, perché partecipo a tutti questi giochi e tutte queste attività promozionali con voi, ma poi ogni volta che riesco a fare qualcosa di giusto, mi escludete da ogni video?”, ha chiesto piuttosto polemico Zverev, commentando il video in questione. 

“Sto solo chiedendo, siete solo interessati a sprecare il mio tempo o sperate che io faccia qualcosa di sbagliato così potete poi inserirlo?”, ha continuato Zverev, “so che avete giocatori che amate odiare e giocatori che amate. Quindi per favore smettetela di sprecare il mio tempo. Grazie”. 

 

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