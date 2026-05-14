Made in Italy: Benzi, ‘Oro Saiwa rappresenta un modello di filiera e identità del territorio’

(Adnkronos) – “Per me è motivo d’orgoglio essere qui: i 70 anni di Oro Saiwa rappresentano un traguardo importantissimo, capace di entrare nella storia e nelle abitudini delle famiglie italiane”. Così Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria, in occasione dell’evento ‘Dal grano al biscotto: Oro Saiwa celebra 70 anni di valore industriale, filiera e cultura alimentare italiana’ organizzato presso il Senato della Repubblica Italiana da Mondelēz Italia in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 – e promosso dal Senatore Giorgio Maria Bergesio.

Nel suo intervento Benzi ha sottolineato il forte valore identitario del marchio Oro Saiwa, diventato nel tempo simbolo di tradizione e continuità generazionale. “Prodotti come Oro Saiwa sono riusciti a creare un senso di appartenenza che si trasmette di famiglia in famiglia”, ha dichiarato.

“Per il nostro territorio questa occasione è motivo di grande orgoglio, perché dimostra come una filiera ben strutturata possa sostenere l’economia locale e promuovere eccellenze italiane riconosciute a livello nazionale”, ha concluso.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)