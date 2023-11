Atreju, no di Schlein a Giorgia Meloni: “Il confronto è in Parlamento”

(Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein non andrà ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia in programma a Roma , organizzata dal 14 al 16 dicembre. “Il confronto con Fdi e Meloni si fa in Parlamento”, spiegano fonti del Nazareno, sottolineando che un invito per la segretaria dem è arrivato ieri da parte di Giovanni Donzelli che ha fermato Schlein in Transatlantico per chiederle di partecipare alla kermesse organizzata da Fdi. Oggi la risposta: la segretaria non parteciperà all’iniziativa. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

