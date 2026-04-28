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Atp Madrid, oggi Musetti-Lehecka – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro sfida Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Musetti, inserito nella parte di tabellone di Jannik Sinner, è reduce dalle vittorie contro Hurkacz e Griekspoor, mentre Lehecka, finalista a Miami, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Tabilo e Michelsen. 

Musetti, in caso di vittoria, sfiderebbe ai quarti il vincente di Etcheverry-Fils. 

 

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