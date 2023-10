Astrotarocchi 9 ottobre 2023

Astrotarocchi 09 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Alcune cose vi convincono poco, in particolare nuovi inizi che per ora non vi sentite d’affrontarli, se non siete convinti aspettate un momento migliore e nel frattempo magari approfittatene per rivedere il progetto

TORO ci sono nuove idee che iniziano a prendere forma ma il desiderio di farlo diventare un cambiamento gioioso e’ molto forte quindi si decide di aspettare momenti migliori, non e’ sbagliata l’idea, quando sara’ il momento lo capirete

GEMELLI ci sono ottime entrate economiche ma anche una certa sopportazione che riguarda i contesti, ci sono scelte che dovrete fare ed e’ possibile che si aprano altre strade fortunate ma puo’ avvenire in qualunque settore vitale

CANCRO arrivano notizie di persona di famiglia o comunque molto legate a voi, probabile invito da qualche parte per qualche festeggiamento importante, e’ una buona occasione di svago

LEONE fine della confusione, e si fara’, metaforicamente parlando, un viaggio dentro se stessi, scavando fra emozioni, paure, e anche per alcuni sognando di ricominciare altrove un’altra vita, le emozioni sono di scena.

VERGINE c’e’ la fortuna ad aiutarvi e una dose di energia molto forte pronta a ridare tono ad un morale che cosi alto non e’, e, a ridare vigore a una pianta assetata quindi la giornata prende un’altra piega e ritorna il sorriso

BILANCIA ci saranno soddisfazioni a livello professionale e anche riconoscimenti, si sblocchera’ qualche situazione congelata da tempo e finalmente si vedranno chiare molte cose, e’ il momento, andando contro corrente di raccogliere

SCORPIONE Sono possibili ritorni dal passato e molti chiarimenti, un vecchio cerchio si chiude e uno nuovo si apre. Ci sono passaggi delicati che si faranno, chi prima chi dopo tutti, e poi finalmente arriva la pace.

SAGITTARIO Arrivano momenti molto belli e che vi faranno gioire, ci sono soddisfazioni buon umore eventi a sorpresa che davvero lasceranno un buon ricordo, insieme a questo arriva il successo nelle piccole e grandi imprese, giornata importante direi

CAPRICORNO giornata che vi vede impegnati a ripetere alcune situazioni che gia’ avete vissuto, in bene e in male, si evidenziera’ una bella parlantina ma di quelle sciolte, gradevoli all’ascolto, che vi permettera’ di arrivare verse nuove mete, arrivano notizie da parte di amici

ACQUARIO Si possono ricevere doni inaspettati e qualcuno potrebbe iniziare qualcosa di nuovo, un attivita’ insieme con qualcuno, l’invito e’ sempre quello di fare le cose per bene e non firmare nulla che non vi convince.

PESCI In questa giornata osserverete molto, ma tacete anche molto, avete proprio la necessita’ di osservare e capire meglio alcune dinamiche. In famiglia se c’e’ qualcosa che non va, ci sara’ un colpo di fortuna, magari non si tratta di soldi, ma di una mano che avrete e che non v’aspettate.



Buona giornata