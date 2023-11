Astrotarocchi 9 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE ci sono delle speranze che iniziano a prendere forma, e vi state dando molto da fare per riuscire a realizzarle, per qualcuno potrebbe essere anche una casa che vorreste cambiare, comunque di qualunque cosa si tratti, state lavorando sodo per averla e ci riuscirete

TORO ci saranno a breve delle scelte da fare e notizie in arrivo che vi risollevano l’umore e che risolvono una questione in sospeso, di qualunque cosa si tratti, e anche se molto pesante si mette a posto

GEMELLI e’ possibile un invito da parte di un uomo che e’ un buon amico ma e’ anche legato a voi da una bella intesa, puo’ essere l’occasione per chiarire alcune questioni e di rilassarvi un po’

CANCRO in questo momento sopportate alcune cose, forse la mancanza di notizie da parte di qualcuno ma state tranquilli che arrivano e sono anche ottime notizie, la giornata scorre serena

LEONE c’e’ una chiave che apre una porta e con un po’ di astuzia riuscite a risolvere un problema che finalmente dara’ pace al vostro cuore e a quello di qualcun’altro

VERGINE qualcosa torna nella vostra vita a riportare la serenita’ che da tempo sembra che non ci sia piu’ e arriva anche la fortuna che non guasta mai, a dare una mano, le prossime giornate sono un po’ piu’ leggere

BILANCIA dalla situazione di stallo vi allontanate e comunque nell’arco della giornata arriva qualche proposta interessante da non sottovalutare che puo’ portare anche a rivedere qualcuno che non si vede da tempo,

SCORPIONE c’e’ per chi lavora in proprio un incremento lavorativo, per chi lavora soldi extra in entrata e comunque in generale e’ una giornata proficua e tranquilla, e ogni tanto ci vuole

SAGITTARIO c’e’ un momento di gioia e serenita’ che riguarda o la famiglia o il lavoro e si risolve qualcosa che da’ preoccupazione gli ostacoli verranno superati

CAPRICORNO fine dell’agitazione si gira pagina e si pensa ad altro, possibile invito da qualche parte e grande concentrazione sul lavoro ed e’ un bene concentrarsi su altro

ACQUARIO avete la fortuna che vi gira intorno in questa giornata e potrebbero esserci avvenimenti che vi rendono veramente sereni, e potrete godervi la giornata

PESCI giornata non proprio al top, le preoccupazioni impediscono di vedere il bello che c’e’, perche’ qualcosa di bello c’e’, e arrivano sicuramente giornate migliori

Buona giornata

Per consulenze piu’ dettagliate e personalizzate potete scrivermi su WhatsApp o contattarmi al 347 57 49 499