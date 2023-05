🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

🔮🔮9 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete vi avviate verso il rinnovamento sia personale che professionale, iniziano cose nuove o si rinnovano, nascono sotto una buona stella quindi non trascuratele

🔮Toro avete qualcosa che vi preoccupa, state tranquille e’ solo il vostro pensiero, non c’e’ nulla che non va tanto da togliervi il sonno, fate come sempre quello che potete

🔮Gemelli e’ un momento dove bisognera’ saltare da un ciclo all’altro non e’ mai facile ma lo farete bene come sempre, con in piu’ l’esperienza che gia’ avete, non abbiate timore di saltare

🔮Cancro ci sono ostacoli per arrivare alle gratificazioni e alla chiarezza ma lo farete senza nessun problema, sono sfide quotidiane a cui siamo abituati, quindi nessuna paura e avanti tutta

🔮Leone una giornata dove fra lavoro e impegni vari sarete molto presi, quindi arriverete alla fine molto stanchi ma soddisfatti di quello che si e’ fatto

🔮Vergine c’e’ qualcuno vicino a voi che e’ molto confuso ha necessita’ di una mano a capire meglio alcune cose, probabile ve lo chiedera’ in caso, aiutetelo /a

🔮Bilancia state cercando un modo di venir fuori da una situazione noiosa, state tranquilli se ne viene fuori bene e sopratutto senza nemmeno dover aspettare molto

🔮Scorpione vi siete fermate ad osservare e ci sono scelte che vanno fatte con accordi ben precisi, e’ ora di muoversi e affrontare questo nuovo ciclo vitale con entusiasmo e voglia di fare

🔮Sagittario comunicazioni arrivano o da social o da messaggi e arrivano notizie di successo e questioni un po’ nebulose troveranno chiarezza, finalmente potete pianificare tutto con calma

🔮Capricorno parlate poco e bene, questo e’ il motto che ultimamente vi contraddistingue, e fate bene da sempre non contano le parole ma i fatti, quindi brave!

🔮Acquario siete un po’ restie a concedere il cuore, anche voi guardate avanti e non ripercorrete il passato doloroso, tranne che per prendere le cose buone, il futuro lo costruite voi, fatelo al meglio che potete

🔮Pesci state navigando verso una soluzione stabile e definitiva e’ costata carissima ma altrettanto grande sara’ la soddisfazione quindi remate a tutta birra, la soluzione e’ vicina



Buona giornata