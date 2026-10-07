Astrotarocchi 8 ottobre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 08 Ottobre 2026

ARIETE : Giornata dinamica e ricca di movimento. Arrivano notizie veloci, messaggi o novità che rimettono in circolo un’energia frizzante e propositiva. Il Consiglio: Sii pronto ad agire al volo: la tempestività domani farà tutta la differenza.

TORO Stabilità, punti fermi e sicurezza. Sul lavoro e nelle questioni pratiche riesci a consolidare le tue posizioni e a infondere serenità a chi ti circonda. Il Consiglio: Radicati nelle tue certezze e goditi la tranquillità di ciò che hai costruito con fatica.

GEMELLI Un continuo scambiarsi di idee, telefonate, contatti e confronti stimolanti. L’atmosfera è vivace, anche se potrebbe esserci un pizzico di agitazione di sottofondo. Il Consiglio: Filtra le comunicazioni davvero importanti ed evita di disperdere energie in troppi pettegolezzi.

CANCRO Il focus si sposta sulla dimensione domestica, sugli affetti cari e sul bisogno di protezione interiore. È il momento di curare il tuo spazio e la tua serenità. Il Consiglio: Trova del tempo per ricaricarti in un ambiente confortevole lontano dalle pressioni esterne

LEONE Energia radiosa, successo e grande chiarezza. Ogni piccolo ostacolo si scioglie di fronte al tuo entusiasmo: è una giornata ideale per metterti in luce e chiarire eventuali incomprensioni. Il Consiglio: Splendi con naturalezza e condividi il tuo buonumore con le persone che ami.

VERGINE Trovi la risposta o la soluzione perfetta a una questione pratica o lavorativa che ti impegnava la mente. Tutto si incastra al posto giusto. Il Consiglio: Fidati del tuo acume: la porta è aperta, devi solo trovare il coraggio di attraversarla.

BILANCIA Piccole e piacevoli sorprese, inviti, momenti di armonia e gesti d’affetto. Una giornata leggera che regala dolci attenzioni. Il Consiglio: Accogli i complimenti e la gentilezza altrui senza cercare retropensieri: lasciati semplicemente coccolare.

SCORPIONE Intuito vivido, creatività e profonda sensibilità emotiva. Riesci a percepire nitidamente ciò che gli altri non dicono apertamente. Il Consiglio: Ascolta le tue sensazioni senza lasciarti sopraffare da nostalgie o paure infondate.

SAGITTARIO Desiderio di espansione, progetti a lungo termine o voglia di pianificare uno spostamento. Lo sguardo si rivolge verso nuovi orizzonti. Il Consiglio: Lascia spaziare la mente verso nuove mete, preparando il terreno per i tuoi prossimi passi.

CAPRICORNO Concentrazione, riflessione autonoma e necessità di mettere in ordine pratiche, confini personali o scadenze burocratiche. Il Consiglio: Prendi un po’ di distanza dal caos esterno per lavorare con lucidità ai tuoi obiettivi strategici.

ACQUARIO Un soffio di leggerezza, buone occasioni improvvise e un clima di serenità che spazza via i pensieri più pesanti. Il Consiglio: Cogli al volo i momenti fortunati e goditi le piccole gioie quotidiane senza troppi calcoli.

PESCI I sentimenti sono i veri protagonisti della giornata. Passione, armonia e grande empatia nei rapporti di coppia e con le persone care. Il Consiglio: Apri il tuo cuore con sincerità: la vulnerabilità e la dolcezza saranno la tua forza più grande.