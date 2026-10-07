Italia 15esima nel ranking Fifa ma testa di serie alle qualificazioni di Euro 2028

(Adnkronos) – L’inizio della stagione post Mondiale porta all’Italia punti ma non posizioni in classifica: nell’aggiornamento del Ranking Fifa gli azzurri guidati da Roberto Mancini sono al 15° posto assoluto, in una classifica guidata dalla Spagna, con Argentina e Francia sul podio. Mentre l’Inghilterra è quarta e il Portogallo si posiziona al 5° posto (+2 posizioni), scavalcando sia il Brasile (6° posto, -1) che il Marocco (7° posto, -1). Completano la top ten Belgio, Olanda e Messico.

Però le quattro partite di Nations League, che hanno visto l’Italia perdere con il Belgio, pareggiare con la Francia e vincere le due sfide con la Turchia, hanno comunque consegnato agli azzurri +5.55 punti, permettendo a Donnarumma e compagni di accorciare su Croazia e Germania, scivolate rispettivamente in quattordicesima e tredicesima posizione ed entrambe scavalcate dalla Svizzera, ora dodicesima.

Ma è stata la vittoria di Bologna contro la squadra di Montella quella forse più importante, perchè l’Italia è ora sicura di finire tra le prime tre squadre del suo girone di Nations League e consente alla nostra Nazionale di essere una delle 12 teste di serie ai sorteggi dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei del 2028, che si svolgeranno il prossimo 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord. Le altre teste di serie sicure nei sorteggi sono Portogallo, Olanda, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra e che quindi l’Italia eviterà.

Azzurri che però dovrebbero puntare in ogni caso a vincere il girone di Nations League visto che le quattro vincitrici dei gironi della Lega A saranno automaticamente teste di serie e, soprattutto, verranno inserite in un raggruppamento da quattro squadre anziché da cinque.

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