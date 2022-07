Astrotarocchi: 8 luglio 2022

<3 Ariete Sarete sovraffaticati e stanchi avete si delle grandi abilita’ ma vi state ” sfruttando ” troppo e rischiate di distrarvi e di essere ripresi da qualcuno, la cosa potete evitarla prendendo meno di petto le questioni e cercando di non voler a tutti i costi arrivare prima del tempo. Calma c’arriverete ugualmente

<3 Toro risolverete molte questioni e vi allontanerete definitivamente da qualcosa che e’ stato per voi un po’ un cruccio, c’e’ solidita’ in quello che costruite, ci saranno tante gratificazioni o comunque complimenti ma anche un po’ di confusione, quindi restate centrate con la testa, radicate con i piedi a terra avete la chiave per risolvere subito la questione e anche la chiarezza d’idee quindi giornata direi piu’ che buona

<3 Gemelli Questa giornata qualche ostacolo c’e’ ma uscite voi in prima persona pronte a pianificare, a fare delle scelte e a prendere infine dei giusti riconoscimenti e tanta tanta buona energia che profonderete senza risparmio verrete sicuramente premiate

<3 Cancro Anche per voi confusione sul lavoro o state prendendo troppi impegni con troppe persone, insomma dovete un po’ moderare ( se cosi e’ ) e dosare meglio la confusione ve la state creando da soli, ci sono cose che non dite ma state per fare o dare chiarezza vi mettera’ abbastanza in ansia questa cosa ma con la generosita’ che sempre vi contraddistingue riuscirete a rimettere in sesto le cose e a ripartire nella giusta maniera

<3 Leone Idee chiarissime e per di piu’ aiutate da un sole spettacolare siete molto concreti in questo periodo e la testa va benissimo c’e’ forse anche un eccesso d’idee che s’accavallano farete chiarezza ci sono piccoli ostacoli che aggirerete molto bene cambiate veloci direzione se qualcosa non vi convince, falciate, finalmente tutto quello che vi rallenta, non ci saranno esitazioni ne’ paure insomma uno sprint davvero unico, poi finalmente arriva la giusta direzione, giornata intensa ma molto produttiva

<3 Vergine Questa giornata c’e’ molto nervosismo e agitazione, possibili discussioni ma anche soluzioni che troverete subito, quindi cose che non si trascinano troppo dovete scegliere e iniziare cose nuove, accordarvi con altri senza stare a filosofeggiare, volete crescere? Si dovete farvi aiutare da chi ne sa piu’ di voi, siete ancora incerti, quindi una guida vi facilitera’, ricordatevelo

<3 Bilancia ci si sente un po’ tristi e demotivati ma e’ solo una giornata dove e’ consigliabile con chi c’e’ da chiarire di farlo e nella maniera piu’ calma possibile proprio per migliorare e migliorarsi l’umore, notizie in arrivo

<3 Scorpione avrete a che fare con una donna amica che vi parlera’ delle sue preoccupazioni datele una parola di conforto, vi verra’ ripagato con affetto e gratitudine

<3 Sagittario attenzione a qualcuno un po’ geloso di voi e di quello che fate, non raccontate i vostri fatti a nessuno, almeno i progetti o le nuove idee meglio tenerseli per un po’ di tempo per se

<3 Capricorno usate la saggezza per risolvere una questione pratica, non sempre e’ un bene agire d’istinto, si possono creare fastidi e contrattempi che non sono utili a nessuno

<3 Acquario attenzione a non sprecare il denaro in maniera frivola ci possono essere piccoli imprevisti che si risolveranno entro qualche giorno ma che appunto richiedono qualche soldino in piu’

<3 Pesci ci vuole un po’ di svago e di relax, avete lavorato duro e bene ma e’ ora di staccare dal quotidiano, divagando un po’ la mente

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’Eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...