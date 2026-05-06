Astrotarocchi 7 maggio 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 GIOVEDI 7 MAGGIO 2026

♈ Ariete

Carta: Il Carro

Settimana di accelerazione. Se ti sentivi bloccato, ora i motori si riaccendono. Consiglio: Prendi le redini e non aver paura di correre, ma tieni la rotta ben chiara. La vittoria è a un passo.

♉ Toro

Carta: L’Imperatore

È il momento di mettere ordine. In amore o nel lavoro, serve struttura. Consiglio: Non farti trascinare dalle emozioni altrui. Sii ferma, solida e organizza i tuoi spazi. Il comando ti spetta.

♊ Gemelli

Carta: Gli Amanti

Ti trovi davanti a un bivio affettivo o a una scelta importante. Consiglio: Ascolta la pancia, non solo la testa. La risposta non è fuori, ma nell’armonia che riesci a creare dentro di te.

♋ Cancro

Carta: La Luna

Intuizioni potentissime ma anche un po’ di confusione. Le emozioni sono marea montante. Consiglio: Non prendere decisioni definitive oggi. Aspetta che la nebbia si diradi e fidati solo dei tuoi sogni.

♌ Leone

Hai una grinta incredibile, ma la vera potenza oggi è la gentilezza. Consiglio: Domina le tue “bestie interiori” (rabbia o orgoglio) con la dolcezza. Otterrai molto più con un sorriso che con un ruggito.

♍ Vergine

Carta: L’Eremita

Un momento di riflessione solitaria è necessario. Consiglio: Spegni il rumore esterno. Cerca la tua verità nel silenzio. Una risposta che cerchi da tempo arriverà proprio mentre sei sola.

♎ Bilancia

Equilibrio cercasi (e trovarsi). Se ci sono state incomprensioni, ora si risolvono. Consiglio: Sii onesta con te stessa. Taglia ciò che è superfluo e cerca l’equità in ogni tua azione.

♏ Scorpione

Carta: La Morte

Non spaventarti: è il momento di voltare pagina. Qualcosa finisce per far nascere il nuovo. Consiglio: Lascia andare ciò che è secco. Il rinnovamento che sta arrivando è la tua vera fortuna.

♐ Sagittario

Carta: La Ruota della Fortuna

Il destino gira a tuo favore. Arrivano opportunità inaspettate. Consiglio: Salta sul carro mentre passa! Non esitare, il cambiamento è positivo e ti porterà lontano.

♑ Capricorno

Carta: Il Diavolo

Attenzione alle tentazioni o alle ossessioni. Forse sei troppo legata a qualcosa di materiale. Consiglio: Spezza le catene. Riprenditi la tua libertà e non lasciare che un desiderio diventi una prigione.

♒ Acquario

Carta: La Stella

Pura ispirazione e speranza. Il tuo cielo si sta schiarendo dopo la tempesta. Consiglio: Continua a brillare e a nutrire i tuoi ideali. Sei sulla strada giusta per realizzare un grande desiderio.

♓ Pesci

Carta: Il Matto

Energia di nuovi inizi. È il momento del salto nel buio. Consiglio: Viaggia leggera. Non portarti dietro i pesi del passato. La vita ti sta offrendo un foglio bianco: scrivi ciò che vuoi.

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