Astrotarocchi: 4 novembre 2022

❤ Attenzione alle chiacchiere alle maldicenze qualcuno si fara’ grande per qualcosa che voi avete e loro la invidiano, lo scoprirete e lo taglierete via senza alcun rimpianto

❤ Toro le vostre speranze e i vostri desideri sono vicini, c’e’ un unione un evento propizio che rimettera’ alcune cose in ordine, ci sara’ un successo vero e proprio e una bella rinascita

❤ Gemelli Fate attenzione anche voi avrete una sorpresa un aiuto in cui non ci sperate, possibili anche accordi per questioni finanziarie

❤ Cancro c’e’ un cambiamento che farete, puo’ essere un trasferimento ma anche un cambiamento d’ideee vi sentirete un po’ delusi da qualcosa , accuserete un po’ la solitudine ma se qualcuno va via, c’e’ sempre qualcos’altro in arrivo per voi, come per tutti, ringraziate per quello che vi e’ stato donato e andate avanti

❤ Leone ci sono degli ostacoli che ogni giorno si stanno presentando siete chiamati a raccogliere una sfida un contrasto che pero’ supererete bene, con un bel cambiamento portate la vittoria a casa

❤ Vergine difendete con unghie e denti quello che vi e’ caro, rimanete al riparo dalle chiacchiere e dalle cattiverie in generale, l’energia intorno a voi e’ pulita, e questo attira la curiosita’, per qualche giorno evitate chiacchiere e discussioni

❤ Bilancia c’e’ tranquillita’ e nessun segno particolare, c’e’ molta sincerita’ da parte vostra una bella ricerca interiore e arrivano delle buone notizie di lealta’ e fedelta’ da parte di qualcuno una buona giornata la vostra

❤ Scorpione anche voi in questi giorni, tenete alla larga chi vuole infilare il naso nelle vostre cose, sono lupi vestiti da agnelli, fidatevi del vostro sesto senso

❤ Sagittario dovete fare attenzione a qualcuno di recente conoscenza o che conoscerete a breve per un avventura e’ perfetto per una storia no, non e’ ancora il momento, per ora divertitevi

<3 Capricorno e’ una giornata la vostra un po’ frenetica ma piena di cose da fare e che vanno tutte del verso giusto, verrebbe da dire una giornata proficua davvero molto

<3 Acquario comunicazioni di ritorno da parte di qualcuno, oppure notizie di qualche trasferimento di qualcuno ma sembrano ottime notizie quindi opterei per la prima possibilita’

<3 Pesci tanta sopportazione ma si arriva a una chiarezza alla fine della sofferenza e allo spostare l’attenzione su altro, fate bene a distrarvi un po’



Vi auguro una buona giornata

