Astrotarocchi 4 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 04 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete arrivano per voi delle opportunita’ che saranno da valutare, qualcosa con altre persone, il classico colpo di fortuna, e questa faccenda comunque ne risolverebbe diverse insieme, un po’ un effetto domino, che e’ in positivo, la giornata e’ tranquilla

Toro arrivano notizie che risolvono alcune questioni, ci saranno accordi che si faranno con persone per questioni di lavoro, o comunque per cose da fare con altre persone, la giornata e’ movimentata

Gemelli a volte commettere un errore accade, il difficile e’ rendersene conto e tornare sui propri passi, se questo e’ accaduto e’ bene anche per la vostra serenita’ fare i modo di scusarsi e chiudere la questione, diversamente il tarlo resta li e non vi fa stare tranquille, la giornata e’ comunque buona

Cancro tutto quello in cui sperate, e’ possibile che non accadra’, ma una buona parte si, ci dovrete mettere anche del vostro per riuscire, ma qualcosa si realizza nei prossimi tempi, anche grazie all’aiuto di qualcuno arrivano dei bei risultati, la giornata e’ buona

Leone siete in fase di riflessione, e d’introspezione, e cercate il modo di concretizzare le vostre aspettative, per quanto concerne chi cerca lavoro a breve arriva e chi lo ha migliora, troverete la giusta strada e almeno in questo settore alcune cose si sistemeranno, la giornata e’ tranquilla

Vergine con una certa dose di saggezza, si cerca il modo di migliorare le entrate economiche e in qualche modo riuscirete a metterle a posto ed anche ad incrementare, attenzione sole che qualche proposta non sia proprio l’ideale per voi, evitate in tal caso

Bilancia vi sentite con le mani legate e sotto pressione e ci sono delle scelte che dovrete fare, vi metterete in movimento e le farete, una volta fatte finalmente un po’ di tranquillita’ arriva, la giornata e’ tranquilla

Scorpione ci sono alti e bassi e decisioni che vanno prese, le prenderete giuste e arriverete a realizzare molto, con fatica, non vi viene regalato, ma l’impegno verra’ ben ripagato, la giornata e’ buona

Sagittario c’e’ bisogno di una pausa per respirare prima di sentirsi un po’ sopraffatti dagli eventi, e sopratutto non pensate che sia tempo perso, ne avete davvero bisogno e poi troverete la strada per risolvere il vero motivo che vi stressa, ma per arrivare a questo bisogna che vi riposiate un po’, la giornata e’ tranquilla

Capricorno ci sono dei ricordi che affiorano, c’e’ un po’ di nostalgia che s’affaccia ma ci darete un po’ un taglio e andrete avanti per la vostra strada chiudendo nei prossimi tempi un ciclo e riaprendone un’altro migliore, la giornata scorre alti e bassi

Acquario spinti da una forte passione troverete il coraggio di fare azioni che fino ad oggi non avete fatto, e questo vi fa realizzare qualcosa che e’ da tanto che aspettate, la giornata e’ buona

Pesci per voi una giornata piena di energia, piena di voglia di fare e di costruire, non sembra essere per niente male come idea, la giornata e’ positiva per voi

Buona giornata a tutti

🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹

Correlati