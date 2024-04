Astrotarocchi 4 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 04 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete giornata intensa la vostra, avete individuato la vostra strada, e volete agire velocemente, questo creera’ discussioni, che per carita’ si risolvono, ma creano qualche rallentamento, armatevi di pazienza per qualche giorno e tutto si sistemera’ cosi come arriva, passa

Toro vi muoverete, prossimi giorni per dei cambiamenti da fare, che sempre vi spaventano, tranquilli sono normali, tutto cambia continuamente e le persone con essi, i cambiamenti per voi saranno positivi e anche la giornata di oggi, lo e’

Gemelli arriva un invito da parte di qualcuno e con questo arriva una nuova conoscenza reale con la quale potrete confrontarvi e parlare in maniera costruttiva, da questo al resto, con una buona complicita’ il passo e’ breve, la giornata e’ buona

Cancro qualcuno a cui pensate, al contrario sta per fare fatti, ci sono notizie e un incontro in arrivo, nel quale spieghera’ le sue ragioni e poi tutto il resto e’ in mano vostra, la giornata e’ interessante

Leone la giornata qualche intralcio lo presenta, ma sono anche cose che si risolvono rapidamente, quindi tutto un po’ rallentato ma che comunque procede, possono arrivare entrate extra inaspettate

Vergine non c’e’ peggior sordo di chi non vuole ascoltare, non ostinatevi con chi non vuole essere aiutato, la giornata e’ faticosa ma passa, con qualche momento di malinconia ed e’ meglio lasciare andare le persone che non hanno voglia veramente di cambiare, ne va’ della vostra tranquillita’

Bilancia arrivano gratificazioni per un buon lavoro svolto, soluzioni a problemi che hanno dato filo da torcere e una buona stima da parte di chi non aveva compreso bene che cosa siete capaci di fare la giornata e’ buona

Scorpione la vostra volonta’ vi permette di fare molto e bene, se la voglia l’accompagna, non c’e’ spazio per nessuno, lo fate bene anche con quello che avete a disposizione, la giornata e’ ottima

Sagittario arrivano patti accordi o contratti molto vantaggiosi per voi, come sempre suggerisco controllate tutto prima di firmare qualunque cosa, ma se tutto e’ a posto inizia una buona fase per voi, e finalmente si aprono altre strade, la giornata e’ buona

Capricorno la fortuna e’ ospite da voi, il momento da sfruttare e’ quello giusto per chi cerca lavoro, o vuole sistemare questioni in sospeso a breve molte cose si chiuderanno e si potra’ procedere in avanti, la giornata e’ positiva

Acquario anche i cuori piu’ duri di fronte alla sincerita’ cedono un po’, varrebbe la pena parlare chiaro con chi avete qualcosa da dire, almeno saprete esattamente quello che pensa e che prova. E’ ora di azzardare una mossa, la giornata e’ di riflessioe

Pesci arrivano buone notizie e una grande soddisfazione per voi, qualcosa che credete perduto, non lo e’ e lo scoprirete davvero per sbaglio, la giornata e’ davvero ottima per voi



Buona giornata

🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹