Astrotarocchi 3 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 03 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete quando si fanno scelte non sempre si puo’ valutare e prevedere ogni cosa, un po’ di nervosismo di fronte alle contrarieta’ ci sara’, ma c’e’ la soluzione, quindi non guardate al problema ma alla soluzione

Toro c’e’ voglia di uscire un po’ dalle righe, e anche di divertimento e per questo si cambieranno anche delle abitudini, o i soliti luoghi per qualcosa di nuovo che fara’ sopratutto bene all’umore, le uscite anche con persone nuove, andranno bene

Gemelli ascolterete il parere di qualcuno che vi dara’ un consiglio, e’ persona affidabile e seria, e infatti farete la scelta giusta e anche economicamente migliore, restera’ qualcosa al sicuro e al riparo dall’invidia, il che non guasta mai

Cancro un nuovo promettente inizio e’ alle porte, anche se un po’ la cosa vi spaventa, o comunque sopportate un po’ di agitazione, e il cuore un po’ in subbuglio le cose, andranno bene, non avete nulla da temere, rasserenatevi

Leone fine di un epoca inizia un’altra dove le idee sono chiare, e ,anche la voglia di fare era solo assopita, si risveglia e si risolvono questioni importanti, e’ ora di risolvere le cose che finora non siete riusciti a sistemare

Vergine si profilano all’orizzonte nuove imprese che daranno soddisfazioni, e tanti riconoscimenti, se state pensando di mettervi in proprio con cautela sempre, ma fate bene, arrivano nel tempo, posizione, e guadagni, vale la pena rifletterci attentamente

Bilancia bisognerebbe essere tranquilli e pacifici anche contro chi proprio non sopportiamo, ci sono due possibilita’ o li tollerate o li evitate, fate quello che riuscite a fare, senza arrabbiarvi troppo la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Scorpione ci sono piccoli aggiustamenti che dovrete fare con qualcuno o con qualcosa, vi salta in mente di rimettere in ordine questa cosa, lo farete senza tanto guardare per il sottile. Ricordatevi che e’ domenica…

Sagittario facile qualche invito per cena da qualche parte, forse non sarete entusiasti, e invece vi divertirete molto e sarete in sintonia con chi v’invitera’, potrebbe uscire fuori una serata romantica…

Capricorno ci saranno, prossimi giorni delle trattative importanti che farete per qualcosa che lo e’ altrettanto, un automobile, una casa, se vendete lo farete bene, se acquistate, lo farete a buon prezzo, e la giornata prevede comunque buoni affari

Acquario la giornata oggi potrebbe essere impegnativa, c’e’ chi e’ invitato in qualche posto pubblico, ma non ne avete una grande voglia, anche se un po’ noioso, salteranno fuori discorsi interessanti da tenere da parte

Pesci una giornata un po’ cosi cosi, un po’ di confusione, che permane tutto il giorno, ma nella confusione vi verra’ un idea importante da riordinare ma che potrete comunque attuare a breve per risolvere un’altra questione, giornata produttiva ma caotica



Buona giornata ❤

