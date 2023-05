🎁🎁🎁Astrotarocchi 🎁🎁🎁

🎁🎁3 maggio 2023 di Cristina Olmi🎁🎁



🎁Ariete arrivano comunicazioni con una persona amica e le difficolta’ che questa persona incontra o per situazioni economiche o perche’ non riesce a fare qualcosa forse vi chiedera’ una mano

🎁Toro si sta per aprire un periodo molto positivo per voi, le preoccupazioni che vi assillano stanno per scomparire e quindi avanti tutta e senza paura

🎁Gemelli notizie in arrivo da piu’ persone e molti corteggiatori sono alle porte, questo alzera’ il livello di autostima alle stelle e questo sicuramente non guasta

🎁Cancro state pensando a come cambiare direzione ad alcune vostre cose, un po’ la paura vi frena, ma non dovreste averne, si fa sempre in tempo a ritornare sui propri passi, osate

🎁Leone il sole voi lo avete dentro e molte cose inizieranno ad aggiustarsi, questo sole vi portera’ fortuna, una grande bella energia tanto che in un giorno risolverete molte cose lasciate in sospeso

🎁Vergine ci saranno accordi molto forti con qualcuno che produrranno anche economicamente dei bei vantaggi, se dovete firmare qualcosa, fatelo oggi

🎁Bilancia per la chiarezza qualche tempo deve ancora passare ma l’avrete e sul lavoro ci sono piccole cose che dovrete sopportare, ma nulla che non potete affrontare per poi andare

🎁Scorpione bisogna fare dei cambiamenti usando si l’astuzia ma anche con cautela se non si fa attenzione puo’ arrivare un’altro fermo, meglio agire piano piano e solo se vale veramente la pena cambiare

🎁Sagittario attenzione in questi giorni a qualcuno che potrebbe mentire su qualcosa, non lo fa con cattiveria, ma lo scoprirete, provate a far capire che siete disposte ad ascoltare anche amare verita’

🎁Capricorno attenzione alla permalosita’ in questi giorni si fara’ un po’ sentire, e’ il caso di lasciar correre, impuntarsi non serve a nulla, si puo’ palesare un po’ di nostalgia

🎁Acquario c’e’ una gran voglia di dire tutto quello che passa per la testa, non tutti sono pronti ad accettarlo, andate cauti con le parole potreste inavvertitamente ferire qualcuno

🎁 Pesci e’ possibile che arrivi una piccola entrata extra che male non fa, altre situazioni, piano piano trovano la strada giusta e si risolvono, la pazienza e’ ancora richiesta per un po’ di tempo, ma giorno per giorno arrivano miglioramenti



Buona giornata