Astrotarocchi 3 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 3 luglio 2026

🌻Ariete la vostra capacità di analizzare le cose con arguzia e razionalità agirà come una vera e propria protezione magica contro inganni, errori o influenze negative. Se c’è una decisione difficile da prendere o un problema che vi preoccupa, non muovetevi alla cieca e non fatevi dominare dall’impulso. Usate l’intelletto, pianificate con cura e fidatevi dei vostri lampi di genio: la vostra stessa intelligenza sarà il talismano che vi guiderà dritti e protetti verso il successo!

🌻Toro un contrasto (interiore o con qualcuno vicino a voi) sta per essere affrontato con totale onestà. Niente potrà più rimanere nascosto o ambiguo. Anche se il confronto dovesse rivelarsi acceso, la Luce garantisce che servirà a fare pulizia, a mostrare le cose per come stanno davvero e a portare una comprensione cristallina che metterà fine alla tempesta. Preparatevi a guardare in faccia la realtà con coraggio, perché da questo scontro nascerà una nuova e rinfrescante stabilità!

🌻Gemelli Questa combinazione indica che potreste aver assistito a un’azione davvero sciocca da parte di qualcuno, oppure che voi stesse possiate esservi pentite di una disattenzione o di una parola di troppo detta senza riflettere. Quel senso di disagio che provate, però, è la prova della vostra grande consapevolezza. Non permettete a un momento di “stupidità” (vostra o altrui) di farvi sentire inadeguate o di bloccarvi. Guardate l’accaduto per quello che è — uno scivolone passeggero — sorrideteci sopra se potete, e camminate a testa alta voltando subito pagina!

🌻Cancro tollerare i soprusi, i lamenti o i pesi che altri vi scaricano addosso non è più un’opzione percorribile. La Scopafrusta interviene con decisione per tagliare i rami secchi, ripulire l’ambiente dalle energie negative e scacciare i conflitti sterili. Il messaggio è chiarissimo: smettete di subire e di mettervi in secondo piano. Impugnate la vostra determinazione, fate piazza pulita di ciò che vi fa soffrire e allontanate senza rimpianti chiunque cerchi di calpestare la vostra serenità!

🌻Leone qualunque sia l’insidia, l’invidia o il pettegolezzo che vola nell’aria, non ha il potere di toccarvi. Siete completamente schermate. Questa combinazione vi invita a fidarvi ciecamente delle vostre sensazioni a pelle e dei vostri sogni: se avvertite una diffidenza, è il vostro radar interiore che vi protegge. Muovetevi con astuzia e lasciate che lo scudo dell’Amuleto respinga ogni negatività, mantenendovi al sicuro e vincenti!

🌻Vergine l’universo vi esorta ad aprire bene gli occhi e le orecchie. Le Rune non parlano mai per caso: indicano che c’è una verità o un consiglio profondo che sta cercando di raggiungervi attraverso i canali più disparati. Questa combinazione suggerisce che riceverete una comunicazione anticipata, un’avvisaglia o una dritta che vi permetterà di capire in quale direzione stanno andando le cose prima ancora che si manifestino del tutto. Non ignorate le coincidenze o i piccoli messaggi della quotidianità. Questo preavviso è un dono prezioso del destino: vi offre il tempo necessario per prepararvi, pianificare la vostra mossa e agire d’anticipo con la massima lucidità!

🌻Bilancia la vostra migliore corazza in questo momento è proprio la vostra bellezza interiore, la vostra autostima e la vostra positività. Siete talmente centrate e avvolte da una bellissima energia che qualsiasi frecciatina, giudizio o malalingua scivola via senza lasciar traccia. Continuate a muovervi nel mondo lasciando la vostra impronta inconfondibile, fiduciose del fatto che siete totalmente protette e inattaccabili!

🌻Scorpione un uomo a voi vicino (o voi stesse, se state canalizzando un’energia d’azione e determinazione) sta affrontando una fase di ascesa, che sia nel lavoro, nel privato o nella maturità interiore. Se le scale vengono salite, c’è un netto miglioramento e un superamento dei vecchi limiti; se si scendono, c’è la necessità di tornare con i piedi per terra per rimettere ordine. In ogni caso, il messaggio vi invita ad assecondare questo movimento con fiducia: il cambiamento è in atto e vi porterà verso una nuova e più stabile prospettiva!

🌻Sagittario la novità o il contrattempo in arrivo potrebbe riguardare una mezza verità, un piccolo pettegolezzo o una persona vicina che sta agendo nell’ombra per il proprio tornaconto. Non c’è spazio per il panico: le “cattive notizie” in questo caso fungono da prezioso preavviso. L’universo vi sta dicendo di non essere ingenue. Guardate oltre le apparenze, fidatevi del vostro istinto e muovetevi con la stessa agilità e furbizia del gatto: scoprendo le carte in tavola in anticipo, disinnescherete ogni insidia con assoluta maestria!

🌻Capricorno la comunicazione in arrivo non sarà solo positiva, ma avrà un impatto profondo, quasi terapeutico, capace di spazzare via vecchie ansie o situazioni stagnanti. C’è un senso di approvazione divina e cosmica su quello che state facendo o sui vostri progetti: la tempesta è definitivamente alle spalle. Accogliete questa ventata di luce a braccia aperte, grate per questo momento di pura grazia e felicità che meritate pienamente!

🌻Acquario , l’universo vi invita a custodire gelosamente i vostri passi. Questa combinazione indica una fase di transizione o un progetto che richiede di essere vissuto nel più assoluto riserbo, senza interferenze esterne. Potrebbe trattarsi di una partenza pianificata in silenzio, di un cambiamento che state orchestrando dietro le quinte, oppure di uno splendido viaggio metaforico dell’anima che per ora appartiene solo a voi. Non c’è fretta di condividere o di mostrare agli altri dove siete dirette.

🌻Pesci Quando l’atteggiamento guardingo, indiscreto e furtivo della Spia incontra l’energia fiera, potente e istintiva del Lupo, l’universo vi invita a tirare fuori le unghie e a fidarvi dei vostri sensi. La Spia rappresenta sguardi curiosi, pettegolezzi o qualcuno che nell’ombra cerca di studiare le vostre mosse o di raccogliere informazioni su di voi. Tuttavia, l’incontro con il Lupo ribalta completamente i rapporti di forza. Il Lupo non è una preda facile: simboleggia la lealtà verso il proprio branco, ma anche la ferocia nel difendere ciò che gli appartiene e una capacità straordinaria di fiutare il pericolo a distanza. Questa combinazione vi avverte che c’è un’energia di controllo o di invidia attorno a voi, ma vi ricorda anche che avete tutta la forza, l’astuzia e la regalità necessarie per respingerla. Quindi preparatevi a combatterla

👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie