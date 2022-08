Roma: tenta di rapinare donna con una siringa, arrestato

Tenta di rapinare una donna con una siringa alla fermata dell’autobus. E’ successo vicino Roma, dove i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 49enne, gravemente indiziato per la tentata rapina ai danni di una 21enne. La giovane, all’alba del 17 luglio, mentre aspettava l’autobus, nei pressi del Gra, per recarsi a lavoro, è stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla strattonata dallo zainetto, le ha intimato di consegnargli i soldi in suo possesso, minacciandola con una siringa. La donna, attraverso un movimento repentino, è riuscita a liberarsi e a correre via chiedendo aiuto e l’uomo, dopo un primo tentativo di riprenderla, si è dato alla fuga.

Accolta la denuncia della vittima, i carabinieri della Tenenza di Ciampino, attraverso una ricognizione sulla probabile via di fuga intrapresa dall’indagato, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo da lui utilizzato, che aveva nascosto prima di avvicinarsi alla donna. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, durante il sopralluogo, la siringa utilizzata per la commissione del delitto, che il 49enne aveva abbandonato. L’indagato irreperibile dal 17 luglio, è stato ricercato e rintracciato dai militari e condotto al carcere di Velletri, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

