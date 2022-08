Castelli e Litorale, Bruognolo (Lega): Da domani nelle piazze per parlare con la gente

“Prende il via domani, 11 agosto, l’iniziativa “Lega tra la gente”, una serie di appuntamenti organizzati su tutto il territorio dei Castelli Romani e del litorale sud, per incontrare i cittadini e discutere insieme il programma per le prossime elezioni politiche. Si parte da Marino per toccare poi tutti gli altri comuni del territorio. L’itinerario completo prevede: Marino l’11 agosto, Frascati e Velletri il 12 agosto, ancora Frascati anche il 13 agosto, Anzio il 16 agosto, Nettuno il 17 agosto, Monte Porzio Catone il 18 agosto, Pomezia il 19 agosto, Genzano il 20 agosto e si conclude ad Ardea il 22 agosto. È importante, in una campagna elettorale anomala come questa, avere l’opportunità di poter parlare con le persone e dare loro la possibilità di esprimere le proprie perplessità o di presentarci i problemi del loro territorio. Mentre altri scelgono di passare il tempo a fare e disfare coalizioni, a spartirsi seggi e a decidere a tavolino rendite di posizione, la Lega sceglie la politica, quella tra le persone, quella che affronta i problemi. Vi aspettiamo nella vostre città per confrontarci insieme sulle prossime sfide elettorali e su quello che ci aspetterà in futuro”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

