Astrotarocchi 3 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 03 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete in questi giorni e’ bene che vi fidiate dell’istinto, sfruttate le sensazioni che avete per cambiare gli eventi un po’ a vostro favore, a volte un buon ascolto, un po’ d’astuzia e tanta volonta’, fanno molto

Toro usate in maniera saggia le idee che vi passano per la mente, scrivetele e ragionateci su, una strada per realizzare le vostre cose e’ proprio averla nella mente e immaginare come potrebbe diventare, la mente ha un forte potenziale, e l’Universo e’ sempre in ascolto. La giornata e’ molto movimentata

Gemelli Non lasciatevi soffocare da invisibili catene e’ ora di uscire da questa situazione stagnante e guardare oltre, ci sono molte opportunita’ per voi, da non farvi scappare, prima eliminate le catene, prima andrete oltre, la giornata e’ di riflessione

Cancro state cercando la strada giusta per voi, per una volta scegliete quella giusta pensando solo a voi, senza includere le paure, le aspettative di altri ecc, e’ la vostra strada e’ vostra non di altre, e’ una scelta impopolare, ma peggio e’ se poi state male, la giornata e’ di pensieri

Leone c’e’ un’opportunita’ per voi che arriva all’improvviso, potrebbe trattarsi di lavoro o di questione economica, che sono favorite in questa giornata, valutate attentamente, potrebbe essere una buona occasione, la giornata e’ movimentata

Vergine se qualcosa dovete farlo in questi giorni, sarebbe meglio non uscire allo scoperto, agire si , ma cercando di passare inosservate, per qualche giorno e’ meglio evitare il clamore, la giornata e’ di riflessione

Bilancia qualcuno dara’ una comunicazione di se’, e in ogni caso badate ai segnali che arrivano, l’Universo sta cercando di farvi capire alcune cose, ed e’ bene che li osserviate, vi stanno indicando una strada da seguire, non fate resistenza

Scorpione quando ci si perde e’ necessario fermarsi e ritrovare la propria strada prima di fare qualunque altra cosa, cercate di ritrovare l’orientamento e dopo affrontate il resto, la giornata e’ un po’ confusionaria

Sagittario non date ascolto alle chiacchiere, voi sapete esattamente chi siete e quello che valete, non dovete mostrare nulla a nessuno, andate dritte a risolvere le vostre cose, a chi non piace vedrete che cambiera’ strada presto, la giornata e’ impegnativa ma buona

Capricorno patite molto la mancanza di qualcuno, ma anche la mancanza di riconoscimenti che tanto vorreste, qualcosa va messo in discussione e migliorato sicuramente, e comunque arriveranno a breve, e tutto insieme si muoveranno riconoscimenti e persone, la giornata e’ di pensieri

Acquario l’amore vi fa patire e sentite venir meno tutte le cose per cui avete lottato, non vi arrendete e lasciate che le cose vadano, se debbono risolversi lo faranno comunque, tanto vale star bene e andare avanti, la giornata e’ tranquilla

Pesci avete seppellito quello che dovevate, avete sofferto ora e’ l’ora di rimettersi in gioco e di valutare quello che c’e’ in giro per voi, in qualunque settore vitale, la sorpresa potrebbe essere molto piu’ grande di quello che pensate



Buona giornata a tutti



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹