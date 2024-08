Astrotarocchi 29 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 29 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete dal lavoro o dalla famiglia arrivano momenti di gioia e di serenita’, ma possono essere anche gratificazioni lavorative, sta di fatto che si apre un buon momento per voi

Toro per voi ricercare la serenita’ e’ obiettivo primario, e questo sicuramente avverra’, all’improvviso si risolve qualcosa e voi finalmente ritroverete la pace e la voglia di fare, per ora pazientate

Gemelli un vostro desiderio potrebbe vedere la realizzazione e potrebbe essere o a livello familiare o sentimentale, quindi si aprono le danze davvero in maniera positiva per voi

Cancro per voi e’ in arrivo un amore romantico o quantomeno molto interessante dal punto di vista della persona, che sara’ molto sensibile e intelligente, insomma puo’ nascere una bella intesa, curatela con amore

Leone attenzione a non autoconvincervi di qualcosa che al momento e’ irrealistico, sembra potrebbe trattarsi o di un lavoro o di un progetto che avete in mente e che potrebbe farvi fare delle scelte errate, riflettete bene e solo dopo agite

Vergine non fatevene una malattia se qualcosa non va come vorreste, c’e’ uno stallo che supererete ma ha i suoi tempi, e’ comprensibile un po’ la malinconia ma passa e si risolve, solo con un po’ di pazienza

Bilancia siete in un momento calmo e questo stato d’animo durera’ per un po’, ci sono notizie in arrivo di qualcuno che e’ possibile vi dia una mano per qualcosa e questa cosa andra’ anche bene, festeggerete tutti insieme

Scorpione arrivano comunicazioni per un accordo che farete con qualcuno e parte su basi molto fortunate, state valutando un po’ i pro e i contro, comunque la cosa andra’ in porto e anche molto bene, e la giornat piu’ in generale e’ positiva

Sagittario bisogna prestare maggiore attenzione alle questioni economiche, ultimamente avete fatto shopping. Cercate di essere parsimoniosi, al massimo vi fate un regalo a dicembre

Capricorno per voi successi e riconoscimenti, qualunque sia la vostra preoccupazione ci sara’ chiarezza e tutto si rimette a posto in breve tempo, il lavoro andra’ molto molto bene

Acquario : in amore non dovete esitare a fare delle scelte anche se non sempre saranno facili. E’ il momento di agire e di fare quello che si deve, solo in questo modo sara’ possibile andare avanti, la giornata e’ buona

Pesci : dopo tanta fatica riuscirete finalmente a raggiungere il successo e le soddisfazioni economiche stanno per arrivare c’e’ solo qualche piccolo ostacolo ancora da superare ma nulla che non sarete in grado di superare

