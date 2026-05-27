Astrotarocchi 28 maggio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 28 Maggio 2026

♈ Ariete

Il trend della giornata: Una splendida Luna vi regala una marcia in più e tanta lucidità. Siete carichi, comunicativi e pronti a prendere l’iniziativa. Attenti solo a non essere troppo irruenti con chi non riesce a starvi dietro.

Amore: È il momento di osare. Se c’è qualcosa da chiarire, fatelo adesso: la vostra schiettezza oggi sarà apprezzata.

Lavoro: Ottime intuizioni. Proponete le vostre idee senza timore, ma ricordatevi di fare gioco di squadra.

♉ Toro

Il trend della giornata: Giornata all’insegna della concretezza. Siete determinati a portare a termine i vostri compiti e nessuno riuscirà a distogliervi dai vostri piani. Concedetevi un momento di relax in serata per ricaricare le pile.

Amore: La stabilità è il vostro forte, ma non lasciate che diventi routine. Sorprendete chi amate con un piccolo gesto inaspettato.

Lavoro: Massima precisione nelle questioni pratiche e finanziarie. È il giorno giusto per fare ordine tra i conti.

♊ Gemelli

Il trend della giornata: Con il Sole che illumina il vostro segno, siete un vero vulcano di idee e di energia positiva. Il vostro magnetismo è alle stelle e attirerete l’attenzione di chiunque vi circondi.

Amore: Single o in coppia, il vostro fascino non lascerà indifferenti. Serata ideale per la complicità e i dialoghi accattivanti.

Lavoro: Grandi doti comunicative in primo piano. Sfruttate questo momento per stringere nuovi accordi o presentare un progetto.

♋ Cancro

Il trend della giornata: Il cielo vi invita a rallentare il ritmo e a fare spazio dentro di voi. È una giornata ideale per ascoltare le vostre intuizioni e rimettere in ordine i pensieri, eliminando ciò che vi appesantisce.

Amore: Proteggete la vostra serenità. Lasciate andare le vecchie malinconie e godetevi la dolcezza del presente.

Lavoro: Meglio agire dietro le quinte. Concentratevi sulla pianificazione; la fretta oggi potrebbe farvi sfuggire un dettaglio importante.

♌ Leone

Il trend della giornata: Siete pronti a brillare, ma oggi la vostra leadership si esprimerà al meglio attraverso l’ascolto e la diplomazia. Sarete il punto di riferimento per molti, capaci di sciogliere le tensioni con un sorriso.

Amore: Mettete da parte l’orgoglio. Un piccolo passo incontro al partner aprirà le porte a un’intesa meravigliosa.

Lavoro: Sfruttate la vostra capacità di mediazione. Risolvere un piccolo conflitto tra colleghi vi farà guadagnare molti punti.

♍ Vergine

Il trend della giornata: Qualche imprevisto nella routine potrebbe sfidare il vostro bisogno di controllo. Non irrigiditevi: la vostra straordinaria capacità di problem-solving vi permetterà di ribaltare la situazione a vostro favore.

Amore: Meno testa e più cuore. Non tutto deve essere perfetto per essere speciale; lasciatevi andare alle emozioni spontanee.

Lavoro: Flessibilità vincente. Cavalcate i cambiamenti dell’ultimo minuto e dimostrerete quanto valete sotto pressione.

♎ Bilancia

Il trend della giornata: Un cielo sereno vi regala una giornata fluida, armonica e piena di buone vibrazioni. Siete in perfetto equilibrio con voi stessi e questa pace interiore si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti.

Amore: Atmosfera romantica e distesa. È il momento perfetto per ritagliarsi del tempo di qualità da condividere con chi amate.

Lavoro: Un’ottima intuizione vi aiuterà a sbloccare una trattativa o una questione burocratica che sembrava ferma.

♏ Scorpione

Il trend della giornata: Il vostro intuito oggi è affilatissimo: riuscite a leggere tra le righe e a percepire le reali intenzioni degli altri. Usate questa grande sensibilità con saggezza e senza cedere alla diffidenza.

Amore: Evitate i processi alle intenzioni. La fiducia reciproca sarà la chiave per vivere una giornata intensa ma serena.

Lavoro: Guardate oltre le apparenze. Una proposta o una collaborazione nata oggi potrebbe rivelarsi un ottimo investimento futuro.

♐ Sagittario

Il trend della giornata: Vi svegliate con le idee limpidissime e una grande determinazione. Avete ben chiari i vostri obiettivi e il cielo vi sostiene se dovete prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Amore: Siete alla ricerca di stimoli intellettuali. Cercate la complicità mentale con il partner attraverso un bel confronto.

Lavoro: Logica e ottimismo viaggiano insieme. Puntate dritti al centro del bersaglio, la fortuna premia il vostro coraggio.

♑ Capricorno

Il trend della giornata: Il cielo vi chiede di procedere un passo alla volta, senza pretendere risultati immediati. Concentratevi sulla cura delle cose semplici e consolidate le vostre basi con la solita, ottima costanza.

Amore: Sciogliete un po’ la corazza. Mostrare il vostro lato più tenero e vulnerabile farà miracoli per l’intesa di coppia.

Lavoro: Sii metodici. Se c’è una scelta importante da fare, prendetevi una notte in più per riflettere sui dettagli.

♒ Acquario

Il trend della giornata: Il vostro spirito libero e originale oggi ha una marcia in più. Avete voglia di sperimentare, cambiare prospettiva o proporre qualcosa fuori dagli schemi. La vostra energia fresca sarà contagiosa.

Amore: Voglia di novità e leggerezza. Organizzate un’uscita insolita o una sorpresa fuori dai soliti cliché per il partner.

Lavoro: Non seguite la massa. Proponete la vostra visione alternativa: l’originalità oggi sarà il vostro asso nella manica.

♓ Pesci

Il trend della giornata: Siete sintonizzati sulle frequenze del cuore. La vostra empatia è straordinaria e vi permette di entrare in profonda sintonia con l’ambiente circostante. Ottimo momento per dare sfogo alla creatività.

Amore: Siete una spugna emotiva. Riuscirete a capire i desideri di chi amate prima ancora che vengano espressi a parole.

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