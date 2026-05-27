Bancali usati e nuovi
Italia

Oliveti (Adepp): “Investimenti proficui e prudenti nel Paese è obiettivo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La nostra posizione ufficiale è che gli investimenti servono a finanziare le prestazioni previdenziali alle quali le Casse sono chiamate. Abbiamo espresso tutta una volontà di iniziative di supporto ai nostri professionisti in termini di prestazioni, gli investimenti saranno funzionali a questo. E’ chiaro che poi se gli investimenti ricadono nelle aree professionali delle professioni sottostanti alla nostra associazione, ovviamente ne abbiamo un vantaggio doppio, e questo è il nostro obiettivo. Fare investimenti proficui che siano però diversificati, prudenti nel nostro Paese è un obiettivo che allinea il nostro interesse con quello dei rappresentanti del governo e della politica”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Alberto Oliveti, presidente di Adepp, associazione degli enti previdenziali privati, in chiusura degli Stati generali della previdenza dei liberi professionisti organizzati dalla stessa Adepp.  

Oliveti ha però subito chiarito: “mai dimenticando che la nostra esigenza è quella di non correre rischi eccessivi perchè i soldi che usiamo per investire sono contributi degli iscritti e quindi devono essere protetti e non possono essere soggetti a investimenti troppo speculativi perchè il rischio sarebbe troppo grosso”, ha concluso.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

CANNABIS

CANNABIS: LA VERA STORIA DI UN AGENTE ANTIDROGA di Alfredo Ossino

24 Maggio 2023

Trump “Chiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz”

16 Marzo 2026

Fi, Civetta e Sacco coordinatori provinciali a Campobasso e Isernia

26 Novembre 2023

Anzio, il “Natale sul Mare” conquista tutti: Piazza Pia invasa di bambini

16 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno